Объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже вырос в мае на 28%

Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в мае 2019 года составил 10,7 млрд тенге ($27,9 млн), что на 28,3% больше, чем в апреле. Об этом сообщили 11 июня в KASE.

В фондовой бирже отметили, что среднедневнойобъем торгов составил 533,5 млн тенге ($1,39 млн) среднегодовое количество сделок — 385, средний объем одной сделки — 1,4 млн тенге ($3645).

Отмечается, что по итогам мая капитализация рынка акций снизилась на 2%, до 15,6 трлн тенге ($40,6 млрд). На снижение показателя повлияла отрицательная динамика цен большинства долевых инструментов, отметили в KASE.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 год объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 11,5 трлн тенге ($30,5 млрд), что на 1,7% больше, чем годом ранее.

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