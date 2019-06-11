Доклад: в 2018-2019 гг. темпы роста ВВП Пакистана резко сократились

Исламабад, , 13:21 — REGNUM 10 июня в Пакистане было опубликован ежегодный доклад министерства финансов Pakistan Economic Survey, согласно которому в стране наблюдается резкое снижение темпов прироста ВВП.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, вместо поставленной правительством амбициозной цели в 6,2%, в 2018—2019 финансовом году темпы прироста ВВП составили всего 3,29%. Другие важные показатели экономического развития также неутешительны: темпы роста в промышленности составили всего 1,4%, тогда как в сельском хозяйстве и вовсе 0,8%. Единственным сектором, показавшим уверенный рост, стала сфера услуг (4,7%). В то же время общие расходы правительства возросли, в отличие от доходов (рост около 0%), что стало причиной роста бюджетного дефицита, который достиг 5% ВВП.

Пакистан переживает экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ранее Исламабад стал участником кредитной программы МВФ (Международный валютный фонд), в рамках которой для спасения экономики страны будет выделено 6 миллиардов долларов.