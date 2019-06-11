Несырьевой экспорт Ирана вырос на 7% с начала года

Тегеран, , 13:38 — REGNUM Председатель Организации содействия торговли Ирана Мохаммадреза Модуди объявил, что за первые два месяца текущего иранского календарного года (21 марта — 21 мая 2019 г.) несырьевой экспорт Ирана вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Объем несырьевого экспорта за рубеж составил 8,4 млрд. долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года он составил 7,7 млрд долларов. Наиболее сильно увеличилась продажа Ираном инженерно-технических услуг, стоимость экспорта которых составила 1,6 млрд долларов, что демонстрирует рост на 17%.

По словам Мохаммадрезы Модуди, целью правительства является резкое увеличение иранского экспорта в соседние 15 стран. При этом он назвал несырьевые отрасли экономики «спасительными» для страны и призвал предприятия помочь правительству в выполнении поставленной задачи.