В деле МУП об ответственности на 280 млн в Чувашии не нашли виновных

Чебоксары, , 10:25 — REGNUM Первый арбитражный апелляционный суд вынес решение по заявлению газовиков о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и администрацию чувашской Шумерли по делу о банкротстве МУП «Теплоэнерго», которое обеспечивало теплом 75% жителей города. Заявленный размер ответственности — около 280 млн рублей. В ходе разбирательств газовики настаивали на том, что ответчики не исполнили своевременно обязанность по обращению в суд с заявлением о признании предприятия банкротом, что повлекло наращивание кредиторской задолженности при невозможности её погашения. Суды отказали в удовлетворении исковых требований, так как заявитель «не доказал наличие причинно-следственной связи между поведением администрации и банкротством должника», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы судов.

Заявление подало в июле 2018 года ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары», потребовав привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц муниципального предприятия «Теплоэнерго» и взыскать в пользу должника в солидарном порядке 278 916 501,02 рублей. Ответчиками выступили экс-руководители предприятия и администрация Шумерли, которая является собственником предприятия.

Газовики мотивировали своё заявлением тем, что ещё в 2008 году у предприятия «возникли признаки неплатежеспособности» из-за 8876 тыс. рублей убытка от хозяйственной деятельности». Однако руководители «Теплоэнерго» в суд с заявлением о признании предприятия банкротом не обращались.

«Кроме того, должником 29.06.2010 заключен кредитный договор с ПАО «Сбербанк России» на сумму 120 млн рублей. Целесообразность его заключения отсутствовала, обязательство по возврату займа было неисполнимым в связи с непокрытым убытком в размере 61 734 тыс. рублей. Расчёты предполагались за счет выручки или средств должника, подлежащих оплате за поставленный природный газ, что нанесло существенный вред имущественным правам ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в размере 92 361 640,26 рублей, включенных в реестр требований кредиторов должника», — считает заявитель.

В суде участники дела, не оспаривали, что «Теплоэнерго» неоднократно получало государственные субсидии на погашение задолженности. И суд счёт необоснованными доводы газовики об отсутствии необходимости получения кредита.

«При получении в 2010 году кредита от ОАО «Сбербанк России» на сумму 120 млн рублей оценивалось финансовое состояние должника, что усматривается из заявки и заключения о деятельности и деловой репутации МУП «Теплоэнерго», для реализации проекта по строительству и реконструкции тепловых сетей и котельных в городе Шумерля. Доля Сбербанка России (ОАО) в структуре финансирования проекта составляла 80%. Следовательно, довод заявителя об отсутствии необходимости получения должником кредита является необоснованным», — отмечается в определении Арбитражного суда Чувашии.

В рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности газовиков поддержали представитель конкурсного управляющего и другой конкурсный кредитор — АО «Чувашская энергосбытовая компания». По мнению первого, «фактически банкротство должника наступило в результате бездействия администрации и руководителей должника, выразившемся в необращении в арбитражный суд с заявлением о признании МУП «Теплоэнерго» банкротом».

Двое бывших руководителей предприятия сослались на то, что предупреждали администрацию Шумерли, что МУП находится «в кризисном состоянии» и уведомляли о необходимости обращения в суд о признании банкротом. И ссылались на то, что директор унитарного предприятия только «организует выполнение решений собственника». Кроме того, они также просили суд применить срок исковой давности о привлечении к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Чувашии установил, что в 2012 году один из бывших руководителей «Теплоэнерго» уведомлял главу администрации города Шумерля о том, что у предприятия «имеются признаки банкротства по причине участившихся банкротств управляющих компаний города Шумерля (МУП «Служба единого заказчика», МУП «Жилищно-коммунальный сервис», ООО «ЖК-Сервис», ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «Служба единого заказчика») имеющих общую дебиторскую задолженность в размере 76 126 559,66 рублей».

«Из материалов обособленного спора следует, что руководители МУП «Теплоэнерго», выполняя возложенные на них обязанности, в соответствии с условиями трудового договора своевременно информировали администрацию (Шумерли) о кризисной финансовой ситуации на предприятии, принимали меры по переходу на прямую оплату платежей от населения с учетом банкротства управляющих компаний», — говорится в судебном документе.

И отмечается, что «согласие либо распоряжение на обращение в суд с заявлением о признании банкротом МУП «Теплоэнерго» его руководителям администрацией не дано»:

"Доказательства обратного в материалах дела не имеются».

Администрация Шумерли представила письменный отзыв, ходатайствуя о проведении заседания без участия своего представителя.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что заявитель не представил доказательств того, что при инициировании мэрией Шумерли вопроса о подаче заявления о банкротстве «в более ранние сроки привело бы к прекращению образования задолженности, при том, что у предприятия и ранее имелся убыток».

"Заявитель не указал конкретных действий, которые должна была предпринять администрация для восстановления платежеспособности МУП «Теплоэнерго», и меры контроля, при использовании которых не наступили бы негативные последствия в виде банкротства с учетом того, что существенное увеличение кредиторской задолженности произошло в результате банкротства управляющих организаций, не исполнивших своих обязательств перед предприятием. Таким образом, заявитель не доказал наличие причинно-следственной связи между поведением администрации и банкротством должника», — пришёл к выводу Арбитражный суд Чувашии.

В конце марта 2019 года суд вынес определение об отказе в удовлетворении заявления.

Решение Арбитражного суда Чувашии было обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде, который 6 июня отказал в удовлетворении жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что в 2019 году по делу о банкротстве МУП «Теплоэнерго» в чувашской Шумерле подано ещё одно заявление о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. Вслед за газовиками заявление подали энергетики. Заявленный размер ответственности — 316 455 374,29 рублей. А в качестве ответчиков, помимо администрации муниципалитета, определены минстрой Чувашии и ГУП «Чувашгаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иск о банкротстве МУП «Теплоэнерго» был подан в конце июля 2014 года, 9 октября введено наблюдение. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму 285 771 580,31 рубля. Решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года предприятие было признано банкротом. До настоящего момента процедура конкурсного производства не завершена.

«Теплоэнерго» производило 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. По данным ЕГРЮЛ, учредителем МУП «Теплоэнерго» является администрация Шумерли. Предприятие создано в 2004 году путём реорганизации МУП «Шумерлинские городские тепловые сети», уставный капитал составил 112 214 рублей.