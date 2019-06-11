Мэрия Ярославля установила порядок для мусорных площадок на городской земле

Ярославль, , 10:22 — REGNUM Мэрия Ярославля опубликовала постановление, определяющее порядок размещения площадок для накопления мусора на муниципальной земле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти почти год пытаются решить проблему содержания площадок, расположенных на городской земле. После начала мусорной реформы многие из них остались без хозяина, за них формально никто не отвечает.

Мэрия предложила два варианта решения проблемы — переноса площадок на придомовые территории (против чего, как правило, возражают жители) или оформление соглашения о пользовании муниципальной землей.

Согласно постановлению, контейнерные площадки многоквартирных домов могут остаться на муниципальной земле только в случаях, если под такими домами нет земельных участков, если площадь участка не позволяет разместить контейнерную площадку и если на участке отсутствует удобный подъезд для мусоровозов. Также контейнеры могут находиться на городской земле в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

В случае с многоквартирными домами для оформления соглашения о размещении контейнерной площадки обратиться в районную администрацию должна управляющая компания, собраний жильцов для этого не требуется.

В случае заключения соглашения владелец контейнерной площадки обязан будет организовать ее уборку. Как ранее поясняли городские власти, деньги на это управляющая компания должна взять из средств, которые жители платят за содержание придомовой территории.

На согласование площадок у управляющих компаний и других заинтересованных лиц есть 6 месяцев. Будут ли управляющие компании оформлять такие соглашения, пока неясно.

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