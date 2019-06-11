Банк Индонезии прогнозирует низкую инфляцию к концу 2019 года

Джакарта, , 10:24 — REGNUM Банк Индонезии прогнозирует, что инфляция в стране к концу 2019 года будет низкой в диапазоне от 3,1 до 3,2%, сообщает Antaranews.

«Мы видим, что наша экономика развивается. Мы видим, что инфляция до конца 2019 года будет в диапазоне от 3,1 до 3,2%», — заявил журналистам действующий управляющий Банка Индонезии Перри Варджийо.

По данным Банка Индонезии, экономический рост в 2019 году достигнет 5−5,4% при поддержке частных инвестиций, которые продолжают расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Моаззам Малик заявил, что Индонезия может стать 4-й по величине экономикой в мире к 2030 году.

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