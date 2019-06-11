Владельцы «Пятерочки» намерены инвестировать в израильские стартапы

Иерусалим, , 11:21 — REGNUM Российская компания X5 Retail Group, являющяяся владельцем сетей «Пятерочка» и «Перекресток», планирует инвестировать в израильские стартап-проекты. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, руководство компании заинтересовано в маркетинговых технологиях.

Известно, что компания проведет конкурс среди израильских стартапов, победитель которого получить шанс реализовать свой пилотный проект в одной из сетей. В случае успешного проекта стартапу будет предложен полноценный контракт с российской фирмой.

Компания заинтересована в первую очередь в технологиях роботизации, видеоаналитике и цифровых информационных панелях. Для реализации проектов, по словам руководства компании, были максимально сокращены все бюрократические процедуры, касающиеся процесса модернизации.