Глава правительства Казахстана поручил стабилизировать цены на продукты

Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил акимам (главам) регионов принять меры по стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе на продукты питания, сообщает 11 июня издание Informburo.

Во время заседания правительства Мамин сообщил, что месячная инфляция в мае составила 0,6%, с начала года — 2,4%. Премьер-министр отметил, что в настоящее время рынок насыщен свежими овощами, фруктами и ягодами, что должно повлиять на снижение цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов поручил зафиксировать коридор пороговых цен на овощи и фрукты, которые будут поставлены в мае из южных регионов.

Читайте также: Мэр Нур-Султана поручил стабилизировать цены на овощи и фрукты