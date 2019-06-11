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Глава правительства Казахстана поручил стабилизировать цены на продукты

Экономика

Месячная инфляция в Казахстане в мае составила 0,6%

Нур-Султан, 11 июня 2019, 10:09 — REGNUM  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил акимам (главам) регионов принять меры по стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе на продукты питания, сообщает 11 июня издание Informburo.

Во время заседания правительства Мамин сообщил, что месячная инфляция в мае составила 0,6%, с начала года — 2,4%. Премьер-министр отметил, что в настоящее время рынок насыщен свежими овощами, фруктами и ягодами, что должно повлиять на снижение цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов поручил зафиксировать коридор пороговых цен на овощи и фрукты, которые будут поставлены в мае из южных регионов.

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Экономика Казахстана
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