В Новгородской области проверят компетентность мусорных операторов

Великий Новгород, , 09:58 — REGNUM В Новгородской области в срок до 1 августа 2019 года проверят компетентности региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое поручение дал губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам совещания 10 июня.

Глава региона отметил, что с 2018 года, когда Новгородская область перешла на новую систему обращения с ТКО, проделана большая работа.

«Однако любой неплохой результат смазывается, если есть точечные недочёты. Как показала моя встреча с жителями деревни Борки, есть непроработанные вопросы. По новым правилам региональные операторы должны регулярно собирать и вывозить мусор, а также информировать жителей о том, где и когда это делают. Система простая и должна работать», — заявил новгородский губернатор.

Глава Крестецкого района Сергей Яковлев подтвердил, что в работе с региональным оператором (территорию района обслуживает ООО «Экосервис») есть проблемы.

«Периодически случаются сбои графиков из-за поломки техники, загруженности, удалённости полигона ТКО. Также в сельских поселениях вывоз ТКО производится один раз в месяц — этого недостаточно, особенно в летнее время, хотя до прихода регионального оператора мусор вывозили два раза в месяц. И первые квитанции по оплате за вывоз ТКО поступили через пять месяцев после начала работы регионального оператора, а многие собственники не получили до сих пор ни одной квитанции», — отметил Яковлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в сфере обращения с ТКО работают три региональных оператора в четырёх зонах: ООО «Спецтранс», ООО «Экосервис» и ООО «Экосити».

В регионе были выявлены случаи, когда счета за вывоз мусора региональные операторы прислали на имена абонентов, умерших 10−15 лет назад. Также жители жалуются на то, что в ряде населённых пунктов услуга по вывозу мусора фактически не предоставляется, при этом квитанции на её оплату приходят.

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