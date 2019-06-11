В южнокорейском Инчхоне в море выпустили мальков голубого японского краба

Инчхон, Южная Корея, , 09:52 — REGNUM В южнокорейском городе Инчхон в море выпустили мальков голубого японского краба. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 11 июня у побережья в районе Ёнпхён-до представители научно-исследовательского института рыбного хозяйства города Инчхона выпустили в море миллион мальков голубого японского краба размером в 1−1,5 сантиметра.

Представители института надеяться, что выпущенные морские обитатели адаптируются в новых условиях и через год восстановят рыбные ресурсы региона, а также поспособствуют увеличению дохода рыбаков.

Известно, что с 2003 по 2018 года представители института выпустили в море около 23,45 млн мальков голубого японского краба.

Кроме того, в следующем месяце представители института также планируют выпустить миллион мальков краба в море у побережья в районе Тэчхона.