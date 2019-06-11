В Казахстане в эксплуатацию сдали 4,6 млн квадратных метров жилья

Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM В Казахстане по итогам пяти месяцев 2019 года в эксплуатацию сдано 40 546 единиц жилья. Об этом 11 июня заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период в эксплуатацию введено 4,6 млн кв. метров жилья, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидерами по вводу жилья являются Туркестанская, Павлодарская и Алма-Атинская области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем инвестиций в жилищное строительство в Казахстане составил 321,9 млрд тенге ($849 по курсу на 16 мая), что на 14,3% больше, чем за первые четыре месяца 2018 года.

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