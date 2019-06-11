Гордума Екатеринбурга не согласовала корректировку трат на СМИ

Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Екаеринбургская городская дума (ЕГД) отказалась принимать корректировку бюджета на 2019 год. Решение приняли на заседании ЕГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Против изменений проголосовали 19 депутатов, а поддержали — лишь 11. Шестеро воздержались.

В своих выступлениях депутаты Константин Киселёв и Дмитрий Сергин раскритиковали траты на муниципальный медиахолдинг и мемориальный комплекс труженикам тыла.

«В два раза увеличиваем затраты на СМИ! Это ничего общего не имеет с информированием населения», — возмутился Сергин.

А перед самим голосованием депутатов «настроил» спикер гордумы Игорь Володин. Он признал, что всегда стоит за тесной взаимодействие с мэрией города, но сейчас его возмущению нет предела. Председатель призвал голосовать против корректировок.

«Мнения горожан не были учтены в полном объеме! Как будто мы говорим впустую!» — жёстко сказал Володин.

После заседания спикер уточнил журналистам, что в корректировку не включили программу «Спорт в каждый двор», должные расходы на работу с ветхим жильём и многие другие вопросы. Также Володин раскритиковал комплекс труженникам тыла и заявил, что с гордумой так и не обсудили траты на медиахолдинг.

В правках были заложены крупные федеральные поступления, на что пытались обратить внимание ряд депутатов. Однако это не смогло спасти корректировки, которые теперь наверняка будут и сами корректироваться.

Расходы бюджета планировали увеличить на 6,5 млрд рублей, а доходы — на 5,2 млрд рублей.

Напомним, ранее проект корректировки не поддержала комиссия по местному самоуправлению ЕГД. Тем не менее, бюджетная комиссия одобрила правки, хотя и там выражались устные недовольства проектом.

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