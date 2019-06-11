Юань ослаб до отметки 6,8930 за доллар США

Пекин, , 09:35 — REGNUM Курс национальной китайской валюты ослаб на пять базисных пунктов до отметки 6,8930 юаней за доллар США, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Ослабление последовало за небольшим укреплением от 10 июня ан 20 базисных пунктов. В Китае наблюдается последние недели устойчивая тенденция на ослабление курса валюты на фоне торговых войн с США.

Так, юань все ближе подходит к отметке 6,9 юаней за доллар США, что по мнению ряда экспертов связано с желанием Китая усилить свои конкурентные преимущества на американском рынке. Китай же всё отрицает.

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