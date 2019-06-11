Круизный тур поток из Тайваня в Южную Корею увеличился на 76%

Пусан, Южная Корея, , 09:09 — REGNUM С января по апрель 2019 года Южную Корею посетили 7 399 «круизных туристов» из Тайваня, что на 76% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской туристической организации.

По их словам, ежегодно число тайваньских туристов, посещающих Южную Корею на круизных суднах, варьируется от 7 тыс. до 8 тыс. человек, однако как предполагают представители туристической организации, в этом году число туристов из Тайваня достигнет 34 тыс. человек.

В октябре 2018 года представители Корейской туристической организации совместно с представителями местных органов власти Тайваня и операторами морских круизов и круизных путешествий провели ряд маркетинговых мероприятий с целью привлечь поток туристов в Южную Корею.

Известно, что в этом году тайваньское круизное судно Majestic Princess уже трижды входило в порт южнокорейского Пусана.

«В будущем мы постараемся сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше туристов, чтобы поднять местную экономику», — сообщили представители Корейской туристической организации.