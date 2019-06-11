В Новосибирске испытали первый промышленный накопитель энергии

Новосибирск, , 08:56 — REGNUM Демонстрационные испытания первого российского накопителя большой мощности завершили новосибирские инженеры и учёные, сообщает 11 июня пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ со ссылкой на главного инженера компании «Системы накопления энергии» Дениса Метальникова.

Испытания проводились на газопоршневой электростанции Новосибирского промышленно-логистического парка с марта текущего года. По итогам мероприятия акт о завершении испытаний подписали члены межведомственной комиссии, в составе которой руководители крупных энергетических, проектных и инжиниринговых компаний, производители генераторного оборудования.

Система накопления энергии имеет мощность 1,2 МВт и энергоемкость 400 киловатт-часов, по габаритам напоминает транспортный сорокафутовый контейнер, что делает ее более мобильной. Задачей накопителя является обеспечение необходимого количества и качества электроэнергии в системе электроснабжения нефтегазового месторождения.

Разработка принадлежит инженерам компании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект Роснано) и учёным НГТУ НЭТИ. В настоящее время производители испытывают два других накопителя энергии, которые будут поставлены на солнечные электростанции компании в Туве.

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