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С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

Экономика

В которых больше восьми посадочных мест

Москва, 11 июня 2019, 08:53 — REGNUM  В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест. Об этом сообщает портал «Вести. Приморье».

Эти ограничения накладывает Технический регламент Таможенного союза.

Кроме микроавтобусов, под ограничение на ввоз попадают автобусы категорий М2 и М3, самосвалы, грузовые машины с манипуляторами и рефрижераторы с правым рулем.

Тем не менее, импорт праворульных легковых машин разрешен. Однако их регистрация усложнится.

Для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) необходимо будет проходить индивидуальную сертификацию. Причём пройти её можно будет только в специальных испытательных лабораториях, имеющих аккредитацию, а такие комплексы не везде есть.

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