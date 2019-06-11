Поступления в госбюджет Казахстана в январе–мае выросли на 15%

Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2019 года в государственный бюджет Казахстана поступило 3,8 трлн тенге ($9,9 млрд), что на 5,4% больше плановых показателей. Об этом 11 июня заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, за отчетный период доходы государственного бюджета выросли на 15%, республиканского бюджета — на 19%, местных бюджетов — на 6%.

Смаилов добавил, что доходы государственного бюджета составили 2,8 трлн тенге ($7,3 млрд), что на 2,3% больше плановых показателей. Министр отметил, что рост доходов связан с повышением ставки экспортной таможенной пошлины и увеличением производства товаров и услуг в ряде отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта министр национальной экономики Казахстана заявил, что доходы уточненного государственного бюджета республики составят 7 трлн тенге ($18,5 млрд по курсу на 12 марта), что на 3% больше, чем планировалось ранее.

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