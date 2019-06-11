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В Южной Корее пройдет выставка-ярмарка KOREA MICE EXPO

Экономика

Двадцатая выставка пройдет в конференц-центре Songdo Convensia в период с 13 по 14 июня 2019 года

Инчхон, Южная Корея, 11 июня 2019, 08:48 — REGNUM  В одном из городов Южной Кореи пройдет выставка-ярмарка KOREA MICE EXPO 2019 (Innovating Meetings & Incentive Experience). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, двадцатая выставка пройдет в конференц-центре Songdo Convensia, расположенного в районе Ёнсу-гу города Инчхона, в период с 13 по 14 июня при поддержке Корейской туристической организации и Туристической организацией Инчхона.

В данном мероприятии примут участие около 300 южнокорейских компаний и организаций, а также около 250 представителей зарубежных компаний из тридцати четырех стран мира.

Известно, что в рамках данной выставки также пройдут лекции на тему маркетинга, планирования и рекламных мероприятий.

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