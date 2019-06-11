Россия нарастила производство золота на 11% — Минфин РФ

Москва, , 08:47 — REGNUM С января по апрель 2019 года в России производство золота выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации.

Всего за отчётный период 2018 года в России произвели 78,29 тонны золота.

Также сообщается, что производство добычного золота увеличилось на 12% и составило 61,53 тонны. Выпуск попутного золота вырос на 22%. В общей сложности было добыто 6 тонн такого золота. Производство вторичного золота составило 10,76 тонны. Здесь наблюдается снижение на 3%.

Кроме того, в Минфине сообщили, что производство серебра в РФ в январе-апреле 2019 года снизилось на 8% и составило 303,51 тонны.

Читайте также: В Южной Корее выросли цены на золото