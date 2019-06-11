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Часть самарских котельных осталась без газа из-за долгов

Экономика

Отключили в соответствии с законодательством

Часть самарских котельных осталась без газа из-за долгов
Пётр Иванов
Котельная

Самара, 11 июня 2019, 08:25 — REGNUM  Котельные самарской «СамРэк-Эксплуатации» прекратили получать природный газ из-за систематического неисполнения обязательств по оплате топлива, сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Самара».

Отмечается, что на 1 июня задолженность теплоснабжающей организации составила 447 млн рублей, при этом она продолжает увеличиваться.

«Отключение объектов ООО «СамРэк-Эксплуатация» проведено в строгом соответствии с законодательством, — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов, добавив, что предусмотренные в таких случаях официальные уведомления отправлялись в срок. — Организации предлагалось полностью погасить имеющуюся задолженность по договору, однако этого не произошло».

Ранее на предприятии сообщали о том, что служба газа ежедневно регистрирует примерно 6000 сообщений от жителей Самары и Самарской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре ежедневно регистрируют около 6000 обращений в службу газа

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