Изготовителей ракет «Ангара» лишили премии из-за срыва сроков производства

Омск, , 08:19 — REGNUM Сотрудников филиала Центра Хруничева ПО «Полет» в Омске лишили премиальных выплат в мае 2019 года из-за срыва сроков производственного плана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ директора организации.

В документе говорится, что речь идёт о задержке с выпуском третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» сроком от трёх месяцев до одного года.

Сообщается, что к срыву сроков производственного плана привели такие факторы, как слабая организация производственного процесса на местах, не прибывшие в срок необходимые комплектующие и несвоевременное решение вопросов конструкторской службой.

Как заявили в Центре Хруничева, для решения ситуации будут приняты «исчерпывающие меры».

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