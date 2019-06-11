Основную часть активов чебоксарской «Четры-Дормаш» оценили в 1 рубль

Чебоксары, , 08:00 — REGNUM По банкротному делу чебоксарского общества «Четра-Дорожные машины» («Четра — Дормаш») дана оценка рыночной стоимости доли в уставном капитале другого предприятия-банкрота — общества «Четра-Форст» (г. Москва). Чебоксарской компании принадлежит 94,8% доли в уставном капитале московского общества, которая оценена в 1 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В рамках дела о банкротстве «Четры — Дормаш» оценена рыночная стоимость 94,82% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Четра — Форест»: по данным оценщика на 8 апреля 2019 года, цена «с учётом округления составляет 1 рубль» (НДС не облагается). Примечательно, что 100% доли в уставном капитале «Четры — Дормаш» принадлежит «Четре — Форест», оба предприятия являются банкротами.

«Четра — Дормаш» признана банкротом в апреле 2017 года, была введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. Размер требования кредиторов третьей очереди (исходя из данных реестра требования кредиторов от 28 января 2019 года) составляет 120 795 337,46 рублей. Согласно инвентаризационной описи, на балансе предприятия из активов числились товарно-материальные ценности рыночной стоимостью 3 181 333 рублей, дебиторская задолженность рыночной стоимостью 2 475 700 рублей, а также 94,8247% доли в уставном капитале «Четры — Форест» номинальной стоимостью 505 377 721,12 рублей.

«Четра-Форест» является банкротом, что подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 29 августа 2018 года. В документе отмечается, что на 8 апреля 2019 года сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 349 079 728,47 рублей. Исходя из инвентаризационной описи от 9 января 2019 года, организация из активов имеет дебиторскую задолженность балансовой стоимостью 97 918 988,48 рублей и долгосрочные финансовые вложения в виде 100% доли в уставном капитале «Четры — Дормаш» номинальной стоимостью 490 380 000 рублей.

«Таким образом, основную часть активов ООО «ЧЕТРА — Дорожные машины» составляет доля в уставном капитале предприятия банкрота ООО «Четра — Форст». В свою очередь, основную часть активов ООО «Четра — Форест» составляет доля в уставном капитале ООО «ЧЕТРА-Дорожные машины». Оба предприятия являются банкротами, и исходя из вышеуказанных данных, их активов недостаточно даже для погашения требований кредиторов третьей очереди.

Таким образом, учитывая, что ООО «ЧЕТРА — Дорожные машины» не в силах погасить задолженность перед кредиторами третьей очереди, задолженность перед учредителями по взносам в уставный капитал погашена не будет. Из этого следует, что стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «ЧЕТРА — Дорожные машины» номинальной стоимостью 490 380 000 рублей составляет минимально возможную сумму по договору цессии в размере 1 рубль», — говорится в документе.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Четра — дорожные машины» («Четра — Дормаш») зарегистрировано в 2007 году в Чебоксарах, уставной капитал составляет 494 357 600 рублей. Единственным учредителем является ООО «Четра — Форест». Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.

Общество «Четра — Форест», согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2011 году в Москве с уставным капиталом в размере 532 960 000 рублей. Что касается участников, то доля 94,8247% принадлежит ООО «Четра — Дорожные машины», 5,1753% — компании «Дандела Оверсиз Лимитед» (DUNDELA OVERSEAS LIMITED), зарегистрированное на Гибралтаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

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