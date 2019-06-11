Глава Колымы Носов уверен: в регионе снята проблема дефицита авиабилетов

Магадан, Магаданская область, , 07:56 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов констатировал, что у жителей региона появилась возможность решить проблему летних отпусков благодаря избытку авиабилетов в Москву. Жители Магаданской области подтверждают, что возможность улететь в июне в столицу России за 11 тыс. рублей действительно есть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы считаем, что проблема на данный момент снята, — заявил Сергей Носов в интервью Interfax. — У нас на отдельные даты июня остаются непроданными еще около 500 билетов. Возможности решить проблемы летнего отпуска есть не только у отдельно взятого человека и семьи, но и у организаций, различных фондов, которые финансируют групповые полеты или вылет с территории определенных категорий граждан. Например, в рамках социальной поддержки. Поэтому, я считаю, что на июнь месяц проблема окончательно снята».

По словам губернатора Колымы, снятия дефицита авиабилетов Магадан-Москва удалось добиться благодаря работе с «Аэрофлотом» и с другими авиакомпаниями. При этом имеющиеся в продаже авиабилеты — субсидируемые и по «плоскуму» тарифу, обратил внимание Сергей Носов.

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«То есть задачу, которую мы ставили перед собой — предоставить колымчанам возможность выбора и доступность выезда в отпуск, — эта задача решена. И это — благодаря, прежде всего, позиции президента в отношении дальневосточников и колымчан, и мы ощущаем изменённое отношение «Аэрофлота». Это только начало большого пути. Запросы людей будут меняться постоянно. И работа в этом направлении также должна вестись тоже постоянно», — констатировал глава региона.

«Не ожидала, что на эту неделю есть билеты Магадан-Москва по 11 000 рублей!», — удивляются в соцсетях колымчане.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом нехватка авиабилетов в Москву на Колыме была просто катастрофическая, а цены на перелёт в одну сторону варьировались от 52 до 199 тыс. рублей. В июне-2018 года даже были дни, когда вылететь из Магадана вообще не было возможности даже за баснословную цену и бизнес-классом: билеты были раскуплены все.

С просьбой увеличить количество рейсов на Колыму на время пикового летнего периода к «Аэрофлоту» обратилась председатель верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко. Её, в свою очередь, попросил форсировать решение этой проблемы сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

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