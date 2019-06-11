Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Ивановской области запущено новое производство тканей

Экономика

Объём инвестиций в проект составил 1,4 млрд рублей

В Ивановской области запущено новое производство тканей
Иллюстрация: Sitsy.ru
Текстильное предприятие «Шуйские ситцы»

Фурманов, Ивановская область, 11 июня 2019, 07:53 — REGNUM  Хлопчатобумажный комбинат в Фурманове (Ивановская область) запустил новый ткацкий цех по выпуску тканей для постельного белья, повседневной и спецодежды. Стоимость проекта составила 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что объём финансирования проекта по линии ФРП составил 250 млн рублей. Эти средства были предоставлены по одной из программ фонда для приобретения оборудования в лизинг.

В рамках проекта компания-производитель приступила к выпуску натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы. Они необходимы для изготовления домашнего текстиля, включая постельное белье, покрывала и пледы. Также ткань используется для шитья рубашек, платьев, пиджаков и спецодежды для нефтегазовой и энергетической отраслей.

Сегодня, по данным компании, доля иностранных производителей на рынке сатина составляет 90%. Предполагается, что реализация проекта позволит снизить этот показатель примерно до 45%.

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