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Голикова рассказала, во сколько обойдется России членство в ЦЕРН

Экономика

В настоящее время у России в ЦЕРН — статус наблюдателя с особыми правами

Голикова рассказала, во сколько обойдется России членство в ЦЕРН
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Женева, Швейцария, 11 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Ежегодный взнос в размере $115 млн будет платить Россия, если станет полноправным членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Женеву.

Голикова назвала примерную сумму, пояснив, что размер взноса для стран-участников ЦЕРН зависит от их ВВП.

Полноценное членство России в организации обсуждалось на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с российскими учеными — сотрудниками ЦЕРН. Такой статус позволит Москве участвовать в обсуждении бюджета организации и ее проектов, пояснила вице-премьер и добавила, что в ЦЕРН заинтересованы в полноценном членстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Россия имеет в ЦЕРН статус наблюдателя с особыми правами, так как отечественные учёные внесли существенный вклад в сооружение Большого адронного коллайдера — ускорителя заряженных частиц на встречных пучках, который является самой крупной в мире экспериментальной установкой. Полноправными членами организации являются 20 стран.

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