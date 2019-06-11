Голикова рассказала, во сколько обойдется России членство в ЦЕРН

Женева, Швейцария, , 07:56 — REGNUM Ежегодный взнос в размере $115 млн будет платить Россия, если станет полноправным членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Женеву.

Голикова назвала примерную сумму, пояснив, что размер взноса для стран-участников ЦЕРН зависит от их ВВП.

Полноценное членство России в организации обсуждалось на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с российскими учеными — сотрудниками ЦЕРН. Такой статус позволит Москве участвовать в обсуждении бюджета организации и ее проектов, пояснила вице-премьер и добавила, что в ЦЕРН заинтересованы в полноценном членстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Россия имеет в ЦЕРН статус наблюдателя с особыми правами, так как отечественные учёные внесли существенный вклад в сооружение Большого адронного коллайдера — ускорителя заряженных частиц на встречных пучках, который является самой крупной в мире экспериментальной установкой. Полноправными членами организации являются 20 стран.

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