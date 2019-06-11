Почему падают доходы жителей России: навзаны две причины

Москва, , 07:44 — REGNUM Рост платежей по кредитам и сокращение теневого сектора в российской экономике приводит к тому, что реальные доходы граждан России падают. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что несмотря на рост зарплат российских граждан и рост социальных выплат, происходит снижение реальных доходов жителей России. Он объяснил это тем, что люди чаще стали брать кредиты. Причём это относится и к потребительским и к ипотечным видам кредитов. Чиновник пояснил, что с ростом объёма кредитов, увеличиваются расходы по уплате процентов за них.

По его словам, второй причиной, оказавшей влияние на снижение доходов граждан, стало сокращение теневого сектора экономики.

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