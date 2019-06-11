Вторник, 11 Июня 2019 года
08:01:56 МСК

Почему падают доходы жителей России: навзаны две причины

Экономика

Во всем виноваты кредиты и теневая экономика

Москва, 11 июня 2019, 07:44 — REGNUM  Рост платежей по кредитам и сокращение теневого сектора в российской экономике приводит к тому, что реальные доходы граждан России падают. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что несмотря на рост зарплат российских граждан и рост социальных выплат, происходит снижение реальных доходов жителей России. Он объяснил это тем, что люди чаще стали брать кредиты. Причём это относится и к потребительским и к ипотечным видам кредитов. Чиновник пояснил, что с ростом объёма кредитов, увеличиваются расходы по уплате процентов за них.

По его словам, второй причиной, оказавшей влияние на снижение доходов граждан, стало сокращение теневого сектора экономики.

Читайте также: В России не доходы граждан растут, а цены — мнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы населения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить