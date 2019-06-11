Инвестиции в образование в Казахстане сократились за четыре месяца на 5%

Нур-Султан, , 07:40 — REGNUM Объем инвестиций, направленный в сферу образования Казахстана, по итогам января-апреля 2019 года составил 35,7 млрд тенге ($93 млн), что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 11 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период из республиканского бюджета на развитие образования было направлено 12,9 млрд тенге ($33,6 млн), что на 15,6% больше, чем годом ранее. Из местных бюджетов было выделено 11,5 млрд тенге ($30 млн), что на 12,1% меньше, чем годом ранее.

Объем собственных средств бизнеса, направленных на образование, сократился на 4,3%, до 11,2 млрд тенге ($29,2 млн). Объем заемных средств сократился в 25 раз, до 36,5 млн тенге ($95,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем инвестиций в образование в Казахстане составил 2,755 млрд тенге ($7,3 млн по курсу на 6 марта 2019 года), что на 37% больше, чем годом ранее.

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