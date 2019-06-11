Для снижения уровня бедности в России потребуется более 20 лет: мнение

Якутск, , 07:30 — REGNUM Каждый восьмой житель России находится за чертой бедности, и потому эту проблему необходимо решать как можно быстрее. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов, подчеркнув, что существующие темпы снижения уровня бедности недостаточны.

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«По данным Росстата, действительно произошло снижение общего числа жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума 13,2% до 12,9%, т. е. на 0,3% или на 400 тысяч человек. Но эти темпы недостаточны, когда каждый восьмой россиянин живёт за чертой бедности. Для снижения уровня бедности такими темпами потребуется более 20 лет», — считает эксперт.

Юрий Данилов также поддержал вице-премьера России Татьяну Голикову во мнении, что одними пособиями и мерами социальной поддержки национальной цели по снижению бедности не достичь.

«Более того, и увеличение различных видов и форм социальной поддержки для граждан не изменит кардинально ситуации, когда экономический рост составляет всего 0,2% или лежит в пределах статистической погрешности. Считаю, что необходима кредитная амнистия населения и рост реальной заработной платы бюджетников согласно майских указов президента России Владимира Путина. На деле же происходит фиктивное увеличение среднемесячной зарплаты, когда работников переводят на часть ставки или попросту сокращают», — также сказал кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Татьяны Голиковой численность бедных жителей России снизилась на 400 тысяч человек и теперь составляет 12,9% от всего населения страны.

«Снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель», — напомнила Татьяна Голикова, отметив, что её не удастся достичь одними пособиями и мерами социальной поддержки — нужен также экономический рост.