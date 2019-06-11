Производство строительных материалов в Казахстане сократилось на 6,7%

Нур-Султан, , 07:23 — REGNUM Объем производство строительных материалов и неметаллической минеральной продукции по итогам первых четырех месяцев 2019 года в Казахстане составил 152,2 млрд тенге ($396 млн), что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 11 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Наибольший объем производства приходится на Чимкент — 17,9 млрд тенге ($46,6 млн), на Карагандинскую область — 16,4 млрд тенге ($42,7 млн), на Нур-Султан — 16,1 млрд тенге ($41,9 млн), на Алма-Атинскую область — 14,3 млрд тенге ($37,3 млн).

За отчетный период наблюдается рост производства некоторых категорий строительных материалов. Так производство строительных керамических кирпичей увеличилось в 3,9 раза, до 1 млн куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем строительных работ в Казахстане сократился на 1,8% по сравнению с январем 2018 года. Промышленное производство за отчетный период выросло на 1,9%.

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