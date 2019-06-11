СМИ узнали о возможном переходе Huawei на российскую ОС

Москва, , 07:20 — REGNUM Попавшая под ограничения Соединенных Штатов китайская компания Huawei нашла российский аналог американской операционной системы (ОС) Android — ОС «Аврора», сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Аврора» разрабатывается при участии компании «Ростелеком» на базе финской ОС Sailfish. Также сообщается, что главный исполнительный директор Huawei Го Пин уже обсуждал с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым возможный переход Huawei на ОС «Аврора».

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Вместе с тем в самом «Ростелекоме» заявили, что им пока неизвестно о планах китайской компании, но отметили, что были бы рады сотрудничеству с производителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство торговли США ввело экономические санкции против Huawei. В Вашингтоне считают, что компания представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В июне китайские власти пообещали «серьезные последствия» тем компаниям, которые поддержат эти ограничительные меры.

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