Приватизация по-нижегородски: для рекламы неликвида пригласят специалистов?

Нижний Новгород, , 07:08 — REGNUM В Нижегородской области для того, чтобы привлечь покупателей на имущество, попавшее в план приватизации, и которое находится «в неудовлетворительном состоянии, имеет инвестиционно непривлекательное местоположение», планируют привлекать специализированные организации. Наряду с проведением торгов они должны привлечь «потенциальных покупателей, проводя эффективную рекламную компанию и применяя иные доступные способы». Законопроект, который позволили бы привлекать сторонних юрлиц для проведения приватизационных торгов, внесён в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания области, но пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по итогам 2018 года доход от продажи имущества, подлежащего приватизации, составил 54,129 млн рублей. При этом плановый показатель был около 122,3 млн рублей, но его достичь не удалось.

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Областные власти предложили внести в закон «О приватизации государственного имущества Нижегородской области» поправку, которая позволила бы привлекать юрлица для организации торгов и осуществления функций продавца, а вознаграждение указанных компаний предлагается не включать в цену продажи, а выплачивать за счёт «средств победителя аукциона либо средств победителя продажи посредством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены продажи приватизируемого имущества».

В пояснительной записке к законопроекту, внесённому губернатором, уточняется, что за 20 лет, что идёт приватизация, наиболее ликвидное имущество уже было продано, а «большая часть продаваемых в настоящее время объектов находится в неудовлетворительном состоянии, имеет инвестиционно непривлекательное местоположение» и из-за этого продажа затягивается, не приносит дохода бюджету.

«В целях повышения эффективности продажи такого имущества целесообразно привлечение специализированной организации, которая наряду с проведением торговых процедур сможет осуществлять привлечение потенциальных покупателей, проводя эффективную рекламную компанию и применяя иные доступные способы», — уточняется в документации.