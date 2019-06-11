Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США

Якутск, , 06:26 — REGNUM У добывающей алмазы в Якутии компании АЛРОСА существенно снижается доход от продажи драгоценных камней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, в январе-мае 2019 года было продано алмазно-бриллиантовой продукции на $1 589 млн. Для сравнения, в январе-мае 2018 года этот показатель составлял $2 299 млн. Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.

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Доход от продаж алмазов за пять месяцев 2019 года составил $24,1 млн, за аналогичный период в 2018 году — $ 43,3 млн. Снизилась также стоимость драгоценных камней, проданных компанией за май: с $288 млн в 2018 году до $266 млн в 2019-ом.

Член правления АЛРОСА Евгений Агуреев объяснил все эти изменения тем, что у гранильного сектора Индии сохраняются проблемы с доступным финансированием, которые по-прежнему сдерживают рост спроса на алмазную продукцию.

«Мы видим, что рынок входит в свою сезонную фазу с низкой активностью. Уровень запасов у ритейлеров ещё довольно высок, но продолжает сокращаться — этот процесс займет некоторое время. Одновременно необходимо отметить активность со стороны конечных потребителей ювелирной продукции на основных рынках. При этом мировое производство алмазов ожидаемо снижается: в 1 квартале — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эти факторы дают основания ожидать, что уровень запасов в системе постепенно нормализуется», — выразил надежду Евгений Агуреев.

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Отметим также, что май 2018 года также показал снижение по сравнению с маем-2017. Год назад заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов объяснял это плановым снижением продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с реализацией в предыдущие месяцы стоков, накопленных к началу года, а также сезонным снижением объёмов текущей добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые результаты АК АЛРОСА за первый квартал 2019 года оказались существенно ниже объёмов чистой прибыли за аналогичный период-2018. Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%, с 73 до 49,4 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое, с 30,6 до 16,1 млрд рублей. Причиной снижения выручки в компании назвали уменьшение объёмов продаж и рост доли продаж мелкоразмерных камней, что повлияло на среднюю цену реализации за 1 карат.

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