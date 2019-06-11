Татарстанстат обнародовал данные о снижении реальных пенсий в регионе

Казань, , 05:49 — REGNUM Татарстанстат в комплексном информационно-аналитическом докладе обнародовал данные о снижении реального размера назначенных пенсий, которые рассчитаны с использованием индекса потребительских цен за соответствующий временной период. На 1 апреля 2019 года размер средней пенсии в регионе зафиксирован на уровне 13 785,34 рубля, а реальный размер назначенной пенсии составил 99,1% к соответствующему уровню 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Татарии ежеквартально выводится такой показатель как минимальный потребительский бюджет, в котором учтена стоимость сбалансированного набора продуктов питания, товаров длительного пользования, налогов, услуг. При этом учитывается тот объём продуктов, который необходим для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы. По итогам за четвёртый квартал 2018 года для пенсионеров «бюджет» составлял 13 349 рублей (для мужчин) и 13 484 рубля для женщин. А на 1 января 2019 года размер средней назначенной пенсии в регионе, по данным Татарстанстата, был 13 726,89 рубля, то есть её хватало лишь на самое необходимое. Во втором квартале пенсии и вовсе недотягивали до минимального бюджета.

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На начало апреля 2019 года, по данным из доклада органа статистики, размер средней назначенной пенсии в Татарии был на уровне 13 785,34 рубля при реальном размере 99,1% к апрелю 2018 года.

Не всё благополучно и с реальными доходами населения в целом.

«Реальные денежные доходы, по оценке в первом квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,2%», — уточняется в докладе.

При это доля оплаты труда в структуре денежных доходов жителей республики возросла с 68,4% в первом квартале 2018 года до 71,1% за тот же период 2019 года. Орган статистики отметил также снижение доли социальных выплат (с 17,2 до 15,6%), доходов от собственности (с 3,5 до 3,4%), доходов от предпринимательской деятельности (с 5,5 до 5%) и прочих денежных поступлений (с 5,4 до 4,9%).

Средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе по всем предприятиям, включая малое предпринимательство, на март 2019 года составила 35 335,3 рубля — 105,1% к соответствующему периоду 2018 года. При этом реальная зарплата выросла лишь на 0,1%.