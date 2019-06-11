Сирийские фермеры накормят Россию черешней

Дамаск, , 05:44 — REGNUM Сирийские фермеры планируют наладить в Россию экспорт черешни, первая партия в 60 тонн будет отправлена в Москву в ближайшее время, заявил староста населенного пункта Сергайя в Сирии Халед Абдулмахмуд журналистам.

«Мы около 60 тонн собираемся сейчас отправить на самолете в Москву. Через 20 дней уже будет черешня там», — цитирует его РИА Новости.

По словам Абдулмахмуда, Сирия была бы не против экспортировать ягоды в Европу, однако там пока нет желающих приобретать сирийскую сельхозпродукцию. Он добавил, что благодаря успешному ведению боевых действий сирийской армии при поддержке России стало возможным снова собирать ягоды в приграничном с Ливаном регионе. Всего сирийские фермеры планируют собрать около 3 тысяч тонн черешни.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня начальник дамасского аэропорта заявил, что реконструкцию воздушной гавани будет проводить российская компания. Он подчеркнул, что аэропорт сирийской столицы будет не только модернизирован, но и расширен за счет строительства нового терминала.

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