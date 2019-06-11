Опережающее развитие Камчатки — «аттракцион мыльных пузырей»?

Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM Вместо инвестпроекта «Центр детского творчества» за 150 млн рублей частных инвестиций на площадке ТОСЭР «Камчатка» откроют очередную автостоянку. Жители Петропавловска-Камчатского недовольны, чиновники делают вид, что всё в порядке. Камчатский блогер Александр Иванов назвал разрекламированную ТОСЭР — «очередным мыльным пузырём», а положение малого и среднего бизнеса в регионе — печальным и не сулящим ничего хорошего в будущем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Громкие фразы об «опережающем развитии» неких «свободных зон» на Камчатке, благодаря «радениям» местных чиновников, стали очередным «мыльным пузырём». Никакого прорывного развития на полуострове не происходит. Идёт унылый и давно надоевший рядовому обывателю процесс большого чиновничьего дерибана. Окунаться ниже в эту трясину сложно — не увидеть этого не может лишь незрячий», — написал блогер ИА Кам 24 Александр Иванов.

По его мнению, положение местного малого и среднего бизнеса печально и не сулит ничего хорошего в будущем, а рождаемые в московских кабинетах проекты, такие, как, например, «Дальневосточный гектар», добравшись до Камчатки, тонут в коррупционном болоте.

В рамках ТОСЭР «Камчатка» в столице региона, на проспекте Циолковского должен был быть реализован проект строительства Центра детского творчества. Реализовать проект хотел местный предприниматель Сергей Терентьев ещё в 2017 году. Терентьев, как положено, обратился в «Управляющую компанию» ТОСЭР «Камчатка». Проект изучила гендиректор УК ТОСЭР Евгения Позднякова. Центр детского творчества должен был разместиться на двух участках — 366 кв. м и 1500 кв. м. Меньший по площади участок ранее был занят, но второй, тот, который площадью 1500 кв. м, совершенно свободен, что и подтвердила Позднякова.

Прямо отказать предпринимателю у чиновников не было никаких оснований. Терентьев намеревался инвестировать в проект 150 млн рублей, построив Центр со спортивными секциями, танцевальными студиями, тематическими кружками и детским кафе. Родители камчатской детворы и те молодые пары, которые только собирались стать мамами и папами, радовались: будет где ребятам заниматься.

Заметим — реализовать проект Сергей Терентьев намеревался без копейки бюджетных средств, исключительно на свои деньги. Много ли подобных предложений поступает властям Камчатки? На Камчатке на 40 млрд рублей недостроенных объектов, молодёжь, вообще — люди трудоспособного и детородного возраста покидают полуостров, на Камчатке угрожающе растёт число абортов. Всё потому, что в регионе нет условий для того, чтобы рожать и воспитывать детей.

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Терентьев, будучи уверенным, а также многократно заверенным местными чиновниками в том, что его проекту ничего не грозит, развернул бурную деятельность: заказал и оплатил проект Детского центра за 2,5 млн рублей, договорился с арендатором маленького участка и переоформил его на себя, тоже заплатив деньги, оплачивал разработку прочей документации, с учётом повышенных требований к безопасности детских учреждений.

Потом ему посоветовали стать резидентом свежераспространённого на Камчатку Свободного порта и он выполнил и это пожелание чиновников. Снова спросил: за его ли проектом земля? Ему ответили, что всё в силе и беспокоиться не о чем.

В апреле 2018 года предпринимателю опять позвонили и сообщили, что земля, на которой он намеревался построить Центр детского творчества, большой участок в 1 500 кв. м. передана местному риелтору, известному строительством многочисленных платных автостоянок.

Сергей Терентьев пытался возмущаться, ссылался на многократные заверения гендиректора ТОСЭР «Камчатка» Поздняковой. Но ему сообщили, что Позднякова «там больше не работает».

Как сообщил блогер Александр Иванов, за то время, что предприниматель занимался проектированием Центра детского творчества, Позднякова успела поработать на руководящей должности и в дирекции «Свободного порта» на Камчатке. А потом вернулась на своё прежнее место работы — в мэрию Петропавловска-Камчатского.

Что в итоге: на проекте создания детского Центра чиновники поставили жирный крест. Предпринимателю Терентьеву чиновники объяснили, что риелтор «обошёл» его потому, что обратился сразу не в камчатский, а в московский офис «Свободного порта». Оказывается, у «Свободного порта Владивосток», режим которого распространен на многие дальневосточные территории, есть ещё и московский офис.

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Но у предпринимателя Терентьева оставался ещё маленький участок в 366 кв. м. Он был оформлен на ИП «Терентьев», тогда как для реализации проекта по строительству Центра Детского творчества он создал ООО «Мега-А». Он вновь обратился к камчатским чиновникам с инвестиционным проектом по строительству кондитерской — пекарни. И опять идея была поддержана. Вот только чиновники рекомендовали Терентьеву передать землю из ИП «Тереньтьев» в мэрию столицы Камчатки, а затем вновь оформить её на ООО «Мега-А». Предприниматель землю вернул мэрии, начал оформлять документы на оформление земли в ООО, как вдруг ему сообщили, что и эта земля уже отдана — все тому же риелтору, владельцу многочисленных петропавловских автостоянок, которые, по общему мнению автомобилистов Петропавловска, только мешают движению.

Итог этой истории вполне ясен: Центра детского творчества за 150 млн рублей частных инвестиций у детворы Петропавловска-Камчатского не будет, как не будет у них и пекарни-кондитерской. Зато в городе появится ещё парочка платных парковок-стоянок.

На Запрос редакции ИА Кам 24 в мэрию Петропавловска-Камчатского пришёл сухой казённый ответ: риелтор Платонов получил оба земельных участка в строгом соответствии с действующим законодательством.

Источник редакции в мэрии рассказал, что администрация города обращалась в федеральные ведомства в Москве, отвечающие за ТОСЭР и порто-франко, с просьбой исключить из числа инвестиционных проектов платные парковки в Петропавловске. Но Москва ответила категорическим отказом.

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Как сообщало ИА REGNUM только в 2018 году на Камчатке закрылись 562 предприятия малого бизнеса. Рождаемость в регионе, где всего населения осталось менее 315 тыс. человек, падает, зато растёт число абортов. Увеличивается и отток населения с острова, причем, по данным Камчатстата, уезжают преимущественно, люди с высшим образованием, либо средним профессиональным, а приезжают — чаще мигранты из стран СНГ, с низкими трудовыми навыками и плохо говорящие по-русски.

Несмотря на многообразие структур, отвечающих за развитие ДФО, дела в макрорегионе идут всё хуже, регионы теряют рабочие места, кадры и трудоспособное население.

13 мая на портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция об упразднении Минвостокразвития. Автор убеждён, что, за почти семь лет своего существования, это ведомство так и не смогло доказать своей целесообразности.