Судьба двух нижегородских долгостроев зависит от нового областного закона

Нижний Новгород, , 05:05 — REGNUM В комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области поступил проект закона, который устанавливает новые меры помощи обманутым дольщикам. Принятие данного документа позволит достроить два проблемных объекта в Нижнем Новгороде, решив проблему для 160 покупателей квартир в них. Инициатива пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по данным на ноябрь 2018 года, в регионе был 21 недостроенный объект, включающий 51 жилой дом, в которые вложили средства свыше 3 тыс. дольщиков. При этом 14 объектов относились к проблемным и на их достройку требовалось не менее 9 млрд рублей. Большая часть пострадавших приобрела квартиры в ЖК «Новинки Smart Sity», застройщик которого — ООО «Квартстрой Центр» — был обанкрочен в марте 2018 года. Компания не выполнила свои обязательства перед почти 1,9 тыс. дольщиков, из которых 1550 включены в реестр обманутых. Решение по этому ЖК было найдено с привлечением областных и федеральных властей. По словам вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко первые дома в ЖК будут сданы в октябре 2019 года.

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В связи с тем, что далеко не все проекты попадают под типовые решения, областные власти разработали закон, вносящий поправки в действующие меры господдержки пострадавших дольщиков. 10 июня 2019 года документ был обнародован в базе нормативно-правовых актов, но пока не принят и находится на рассмотрении.

Документ предлагает расширить перечень случаев, когда восстановление прав пострадавших граждан возможно в форме достройки объекта с привлечением мер госсподдержки. На сегодня воспользоваться данной схемой возможно по тем объектам, чьи дольщики включены в реестр пострадавших граждан, формирование которого осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом Минстроя РФ.

Между тем, в области есть те недострои, что числятся «проблемными» только на региональном уровне, а их участники не попали в реестр. Именно этот пункт и планируется доработать за счёт поправок, установив возможность достройки с привлечением мер господдержки и региональных долгостроев.

«Принятие проекта закона области позволит восстановить права 160 участников строительства двух долгостроев в г. Нижнем Новгороде (дом в квартале ул. Генкиной-Ижорская, 4−5 секции дома по пер. Светлогорскому)», — резюмируется в пояснительной записке к законопроекту.