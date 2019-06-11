Нижегородским инвесторам дадут налоговые льготы на 5 лет: кому и сколько

Нижний Новгород, , 04:41 — REGNUM В Нижегородской области для привлечения инвесторов предлагается ввести специальный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Инициатива поступила в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания от губернатора Глеба Никитина, но пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возможность установления льгот предусмотрена статьей 286.1 Налогового кодекса РФ об инвестиционном налоговом вычете, введённой федеральным законом от 27.11.2017 №335-ФЗ. Областной закон закрепляет порядок применения данного вычета по налогу на прибыль организаций. Право на него будет у организаций или их обособленных подразделений, если они являются субъектами инвестиционной деятельности, которые реализуют в области приоритетный инвестиционный проект, но только в отношении того имущества, что создается или покупается для реализации проекта. Также льготу могут получить субъекты инновационной деятельности, которые реализуют приоритетный инновационный проект, по ним действует то же ограничение.

Размер вычета составляет не более 90% суммы расходов текущего налогового (отчетного) периода, а размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, который подлежит зачислению в бюджет области, для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.

«Сумма расходов налогоплательщика, указанных в части 1 статьи 2 настоящего закона, превышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, учитывается при определении инвестиционного налогового вычета в последующих налоговых (отчетных) периодах», — уточняется в законопроекте.

Норму предложено ввести на ограниченный период — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года включительно.

В пояснительной записке к проекту закона отмечено, что, если налогоплательщик воспользовался этим вычетом в отношении объекта основных средств, то он «не вправе в этом случае применять амортизационную премию в размере 30% первоначальной стоимости этого объекта, предоставляемую налогоплательщику в соответствии с пунктом 9 статьи 258 Налогового Кодекса, а также начислять по нему амортизацию».