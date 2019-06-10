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Банк Barclays пересмотрел прогноз спроса на нефть

Экономика

Прогноз банка основан на ожидании замедления роста США, Китая, Индии и Бразилии

Лондон, 10 июня 2019, 23:55 — REGNUM  Банк Barclays пересмотрел прогноз роста спроса на нефть в 2019 году, 10 июня передает агентство Reuters.

«Изменения предполагают сокращение нашего текущего прогноза мирового спроса на нефть на 300 000 баррелей в день до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году», — говорится в заявлении банка.

Прогноз банка основан на ожидании замедления роста крупнейших потребителей нефти в мире — США, Китая, Индии и Бразилии.

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