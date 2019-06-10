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Великобритании не угрожает дефолт за неоплату долга Евросоюзу — S&P

Экономика

Королевству грозит резкое снижение кредитных рейтингов

Лондон, 10 июня 2019, 23:02 — REGNUM  Великобритании не угрожает дефолт в случае выхода из Евросоюза без урегулирования долговых обязательств с Брюсселем, 10 июня передает агентство Reuters.

«Великобритания, не заплатившая счет в 39 миллиардов фунтов стерлингов, не столкнется с суверенным дефолтом по нашей методологии», — заявил главный аналитик S&P в Великобритании Аарти Сахуджа.

Ранее аналогичное заявление сделал представитель рейтингового агентства Fitch. Тем не менее, агентства отмечают неизбежность резкого снижения рейтингов Великобритании в случае «жесткого» Brexit и неуплаты внешнего долга.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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