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За неделю на бирже Туркмении заключили контрактов на $3,3 млн

Экономика

Объем торгов в сравнении с предыдущим периодом снизился более чем в 10 раз

Ашхабад, 10 июня 2019, 22:56 — REGNUM  За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении заключено 9 сделок между туркменскими предприятиями и зарубежными бизнесменами. Общая сумма этих контрактов составила $3 млн 329 тысяч (около 215,7 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли фирмы и предприниматели из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Турции и Великобритании. Они приобрели полиэтилен, листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.

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Экономика Туркмении
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