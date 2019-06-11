ГК «ФСК» вывела на рынок второй корпус ЖК «Рихард»

Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве стартовали продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса бизнес-класса «Рихард». Жилой дом переменной этажности рассчитан на 353 квартиры, площадью от 29,3 до 95,2 кв. м. Приобрести жилье в этом корпусе можно по цене от 6,7 млн рублей.

«Комплекс по своим характеристикам и техническому оснащению полностью соответствует стандартам, установленным в сегменте бизнес-класса. Мы отмечаем хороший спрос на квартиры. Он объясняется не только удачной локацией ЖК, но и инвестиционно-привлекательными ценами на начальной стадии строительства», — отметила коммерческий директор ГК «ФСК» Ольга Тумайкина.

На прошлой неделе ЖК «Рихард» стал победителем престижной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Инвестиционный объект №1». Жилой комплекс признан лучшим среди участников конкурса для вложения денежных средств в строящиеся объекты.

ЖК «Рихард» реализуется в Хорошевском районе Москвы, в пешей доступности от станций метро и МЦК. ЖК занимает площадь 1,8 га, на которых расположатся два корпуса на 802 квартиры, магазины, детские и спортивные площадки. За счёт уникального фасада в «Рихарде» представлено более 50 вариантов планировочных решений. В их числе есть квартиры с наклонной стеной и панорамным остеклением, двухэтажные и двухуровневые квартиры со вторым светом.

Особенность ЖК — современное технологичное оборудование «Умная квартира», позволяющая собственникам жилья дистанционного осуществлять управление домашней техникой и следить за безопасностью дома. Объект будет построен в 2022 году.