ЕС предлагает альтернативную систему для спасения ВТО

Мадрид, , 21:59 — REGNUM Европейский союз собирается прийти на помощь Всемирной торговой организации, оказавшейся под угрозой из-за саботажа Соединенных Штатов, пишет сегодня, 10 июня, испанское издание El Pais.

Брюссель стал автором международной инициативы по созданию альтернативы арбитражным разбирательствам, что позволит избежать краха ВТО в конце года, если администрация Дональда Трампа продолжит блокировать ее деятельность. Составленный ЕС документ, к которому получило доступ СМИ, содержит решительное стремление «сохранить принципы и важнейшие черты системы урегулирования конфликтов через ВТО». Новая система станет точной копией базирующейся в Женеве организации.

В рамках новой системы отвечать за разбирательства (в соответствии со статьей 25, регулирующей этот вопрос в ВТО) станут лица, выбранные из числа действующих или бывших арбитров Всемирной торговой организации. В документе указано, что «все существенные и процессуальные аспекты [работы апелляционного органа ВТО] будут воспроизведены настолько точно, насколько это возможно».

«Дни международной организации, которая наводила порядок в мировой торговле с 1985 года, сочтены, если администрация Дональда Трампа продолжит отказываться обновлять состав апелляционного органа, что является ключевым элементом для решения споров о тарифах, демпинге или недобросовестной конкуренции», — пишет El Pais.

Апелляционный орган — последняя инстанция, к которой могут прибегнуть члены ВТО, когда вердикт организации насчет конфликта уже вынесен. Брюссель опасается, что заключения ВТО по факту обесценятся, поскольку они всегда смогут быть обжалованы перед лицом органа, неспособного разрешить конфликт из-за нехватки членов. Неизбежным последствием этого станет неактуальность приговоров ВТО.

План ЕС по спасению организации от краха, обнародованный Reuters, обсуждался параллельно со встречей министров финансов стран G20, проходившей в конце прошлой недели в Цукубе (Япония). По словам источников, принимавших участие в мероприятии, США не позволили включить альтернативную модель арбитражного суда в перечень итогов встречи. Все ограничилось указанием, что «по вопросу системы разрешения конфликтов нужно действовать».

Несмотря на американское вето, европейской инициативе, похоже, удалось получить поддержку видных членов ВТО, таких как Индия, Россия, Канада и Турция. Страны, присоединившиеся к плану, собираются подписать соглашение, которое обяжет их соблюдать решения новой арбитражной системы. Согласно тексту соглашения, к которому испанское издание тоже получило доступ, альтернативная система начнет работать, как только в апелляционном органе ВТО останется меньше трех членов, необходимых для его функционирования.

Апелляционный комитет ВТО состоит из семи членов, каждый случай поручается троим из них по принципу ротации. США заблокировали замену четырех арбитров, чьи полномочия истекли в 2017 году, поэтому сейчас комитет располагает только тремя. В декабре этого года истекает срок полномочий еще двух членов комитета (от США и от Индии), так что в итоге останется всего один (от Китая) и ВТО окажется фактически бесполезна.

В качестве условия отмены блокировки администрация Трампа требует реформировать нормы ВТО, чтобы приспособить их к реалиям XXI века, когда коммунистический Китай с его плановым производством превратился в мощную силу на капиталистических рынках.