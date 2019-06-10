На ПМЭФ представили рейтинг лояльности заказчиков в части закупок услуг МСП

Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM Рейтинг лояльных к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) госкомпаний представил директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019) в рамках сессии «Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП» .

Рейтинг составлен по итогам опроса двух тысяч предпринимателей — крупнейших поставщиков товаров и услуг. Компании оценивались по пяти критериям: общая удовлетворенность субъектов МСП взаимодействием с крупными компаниями, проведение закупочных процедур, информационное сопровождение закупочной деятельности, договорные отношения, вклад в технологическое развитие.

В число лидеров рейтинга по итогам 2018 года вошли: АО «Моводоканал», ГК «Российские автомобильные дороги», АО энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», АО «Центральная пригородная пассажирская компания», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Ростелеком», ПАО «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья», АО «Аэромар», АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», ООО «Газпром Траснгаз Югорск».

Ведущие позиции рейтинга по показателю «Вклад в технологическое развитие» заняли ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго», ГК «Российские автомобильные дороги», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК «Роснефть»), ОАО «РЖД», ПАО «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья» (дочернее общество ПАО «Россети»), АО «Мосводоканал».

Напомним, впервые рейтинг лояльности госкомпаний был представлен на ПМЭФ-2018. Тогда же были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, участвующие в закупках.

«Еще год назад предприниматели жаловались на большое количество электронных площадок для торгов. Их было более 100. И стоимость участия на некоторых из них доходила до 120 тыс. рублей в год. Теперь таких площадок для субъектов МСП стало всего 9. И за участие платит только победитель и не более 5 тыс. рублей. А на некоторых площадках, например, в тендерах до 100 тыс. рублей, участие для малого и среднего бизнеса вообще бесплатное», — заявил Артем Аветисян.

Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман отметил, что благодаря законодательно утвержденной обязательной квоте годового объема закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в размере не менее 18%, закупки у МСП значительно выросли и составили в 2018 году более 3 трлн рублей. Кроме того, с 2015 года в 45 раз выросло и количество позиций, закупаемых у МСП (с 8,4 тысяч позиций в 2015 г. до 362 тысяч позиций).

Александр Браверман также обозначил мероприятия, которые корпорация планирует реализовать в трехлетней перспективе. Среди них: увеличение доли «спецторгов» к 2020 году до 18% (на данный момент эта цифра составляет 15%), расширение реестра производственных субъектов МСП до 60 тысяч поставщиков, введение административной ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам с МСП, расширение горизонта планирования закупок до 3 лет. На данный момент этот срок составляет 6 месяцев.

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