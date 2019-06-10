Нефть Brent торгуется вблизи $63 за баррель

Лондон, , 20:53 — REGNUM Мировые цены на нефть немного просели в ходе торгов, 10 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 31 цент (0,49%), до $62,98 за баррель. В течение сессии «мировой эталон» находился в диапазоне от $62,52 до $64,10 за баррель.

Нефть марки WTI на текущий момент потеряла в цене 5 центов (0,09%) и оценивается в $53,94 за баррель. Минимальным значением сессии для марки является $53,55, максимальным — $54,82 за баррель.

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