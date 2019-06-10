Литва сдалась и позволила Эстонии восстановить участок ЖД с Латвией

Вильнюс, , 18:11 — REGNUM Министры транспорта Литвы, Латвии и Польши сегодня, 10 июня, осмотрели восстанавливаемый железнодорожный участок между Литвой и Латвией, неподалёку от литовского Мажейкяй, который ранее стал предметом ожесточённого конфликта между официальными Вильнюсом и Ригой, а Еврокомиссия даже оштрафовала Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Железнодорожный участок Мажейкяй-Реньге восстанавливает компания Vitras-S, которую контролирует эстонская Skinest Rail. Ранее эта компания выиграла в Литве конкурс по восстановлению разобранной в 2008 году линии, однако в Литве медлили с объявлением компании победителем из-за соображений «национальной безопасности».

«Литовские железные дороги» отказывались подписывать договор с эстонской Vitras-S/Skinest Rail из-за того, что основной владелец компании — Олег Осиновский, который якобы «представляет повышенный риск или повышенную угрозу национальной безопасности из-за его связей с ведомствами иностранных государств, либо с иностранными физическими или юридическими лицами». Тогда эстонское предприятие оспорило в суде такое решение, а в Вильнюсе, с одной стороны, опасались признать победу компании, а с другой, — ещё одного судебного процесса в случае отказа победителю конкурса.

В итоге Vitras-S/Skinest Rail допустили к восстановлению, а работы стартовали на прошлой неделе.

«Этот короткий участок железной дороги нанес столько ущерба отношениями наших государств. Его восстановление символизирует и восстановление отношений, и дальнейшую экономическую перспективу наших государств», — сказал сегодня министр транспорта Литвы Рокас Масюлис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2008 года компания «Литовские железные дороги» разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего.

За это осенью 2017 года Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро. В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии. Штраф подразумевает также, что Вильнюс должен не только погасить его, но и восстановить разобранный участок. Свои финансовые претензии выставила и Латвия.