В Латвии объявили, какие товары подорожали больше всего

Рига, , 18:01 — REGNUM По данным центрального статистического управления (ЦСУ), цены на потребительские товары в Латвии с апреля по май 2019 года увеличились на 0,2%, годовая инфляция в мае этого года составила 3,3%. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv.

Так, за месяц стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 1,5%, на транспортные услуги — на 1,3%, на бензин на 3,9% и дизель на 2,5%. Также, за май месяц уменьшилась цена на теплоэнергию на 2,6% и средняя цена на алкоголь и табачные изделия на 1,1%.

За годовой период больше всего увеличилась цена на горючее (7%). Цена на бензин выросла на 5,5%, на дизель — на 7,4%, на газ — на 13,6%. На втором месте — услуги по обслуживанию жилья с годовым ростом в 5,1%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за год выросла на 4,3%, также вырос и средний уровень цен на алкоголь и табачные изделия на 4,6%.