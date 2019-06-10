В Калужской области подвели итоги участия в ПМЭФ-2019

Калуга, , 17:53 — REGNUM Калужская область, по итогам рейтинга федерального Агентства стратегических инициатив, оценивавшего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ, переместилась с двенадцатого на четвёртое место, что было отмечено в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

На заседании областного правительства были подведены результаты участия калужской делегации в ПМЭФ-2019. На форуме было проведено около 30 деловых встреч и переговоров, в результате которых подписано 17 различных соглашений, включая региональный специальный инвестиционный контракт.

«Мы работаем не ради того, чтобы занять какое-то место, хотя с точки зрения морального удовлетворения это тоже очень важно. Главное, чтобы все субъекты хозяйственной деятельности, наши предприниматели, особенно малый и средний бизнес, чувствовали себя под нашей защитой. Тогда мы сможем рассчитывать на то, что экономика будет развиваться, и наши планы в разных отраслях социальной сферы будут реализованы», — сказал губернатор Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заключенных на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2019 года соглашений в экономику региона будет привлечено около 17 миллиардов рублей.

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