Понедельник, 10 Июня 2019 года
17:50:38 МСК

Керченским зэкам доверили благоустройство улиц

Экономика

Администрация города заключила контракт с местной колонией на строительство остановок

Керченским зэкам доверили благоустройство улиц
Марина Каширская © ИА REGNUM
Автобусная остановка на Приморской трассе в Крыму

Керчь, Крым, 10 июня 2019, 17:40 — REGNUM  В Керчи приступили к демонтажу старых остановочных павильонов, новые павильоны построят заключённые местной колонии. Об этом на своей странице в Facebook 10 июня сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Сегодня работы выполняются в районе Нижнего Солнечного. Контракт на изготовление и монтаж 15 остановок заключен с Керченской исправительной колонией», — отметил Бороздин.

По его словам, колония также занимается производством тротуарной плитки, инвентаря для дачного досуга — мангалов, шампуров, пластмассовой мебели и других изделий. Напомним, в 2018 году в Керчи уже привлекали заключённых к работе по благоустройству остановок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить