Керченским зэкам доверили благоустройство улиц

Керчь, Крым, , 17:40 — REGNUM В Керчи приступили к демонтажу старых остановочных павильонов, новые павильоны построят заключённые местной колонии. Об этом на своей странице в Facebook 10 июня сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Сегодня работы выполняются в районе Нижнего Солнечного. Контракт на изготовление и монтаж 15 остановок заключен с Керченской исправительной колонией», — отметил Бороздин.

По его словам, колония также занимается производством тротуарной плитки, инвентаря для дачного досуга — мангалов, шампуров, пластмассовой мебели и других изделий. Напомним, в 2018 году в Керчи уже привлекали заключённых к работе по благоустройству остановок.