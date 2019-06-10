Игорь Руденя рассказал об итогах ПМЭФ-2019 для Тверской области

Тверь, , 16:47 — REGNUM Подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму-2020 необходимо начинать уже сейчас. Об этом 10 июня на организационном совещании с членами правительства Тверской области заявил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в облправительстве. Губернатор поручил создать для этих целей специальную рабочую группу. В этом году, отметил глава региона, все мероприятия прошли на высоком уровне.

«Одно из главных направлений — туризм, это один из приоритетов в деятельности правительства Тверской области. Второе направление — это системное и инфраструктурное развитие региона. У нас подписано соглашение с Роскосмосом. Также прошли встречи с руководителями предприятий, которые являются передовыми в своей отрасли, в том числе это «1С». Новые для нас направления сотрудничества — это проекты по производству сжиженного газа с государственной корпорацией «Ростех» и компанией «Газпром СПГ технологии», которые выразили желание создать на территории региона производства в связи с тем, что Тверская область обладает большими мощностями по транспортировке», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, общий объем инвестиций, которые регион получит по итогам ПМЭФ-2019, составит около 55 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области во главе с губернатором участвовала в деловой программе ПМЭФ-2019. На форуме был представлен и стенд региона, который посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, министр экономического развития России Максим Орешкин. На стенде Тверской области был представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога» — в рамках ПМЭФ состоялось подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта.