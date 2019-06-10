Силуанов объяснил, почему падают реальные доходы граждан России

Москва, , 16:44 — REGNUM Вице-премьер России — министр финансов РФ Антон Силуанов — объяснил падение реальных доходов граждан России, которое наблюдается последние несколько лет. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 июня, на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По данным Силуанова, снижение реальных доходов граждан России связано прежде всего с двумя факторами — ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике.

«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз», — пояснил Силуанов.

Дело в том, что увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам автоматически влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела долга. Эти средства автоматически вычетаются из реальных доходов населения.

При этом реальная заработная плата граждан за первый квартал 2019 года выросла на 1,3%, а в апреле 2019 года — на 1,6%.